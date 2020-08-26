Giresun'daki sel felaketinde kaybolan Akgün Ailesi'nin son sözleri: Boğuluyoruz kurtarın!

Giresun’un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleriyle sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün’ü arama çalışmaları sürüyor. İstanbul’da yaşayan ve Samsun’da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından Giresun’da sele kapılan ailenin mahsur kaldıkları yolda yakınlarından ‘Boğuluyoruz, kurtarın’ diye yardım istedikleri ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Ekipler, dün sabah Osmaniye köyünde aileyi ararken hurdaya dönen otomobile ve biraz ilerideki Çalda’da Betül Akgün’ün cansız bedenine ulaştı. Böylece selde yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a yükseldi. 2’si asker 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Sele kapılan kayıp Emine Akgün’le en son telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, “Bana ‘Bizi kurtarın’ dedi. Sonra telefon kesildi” dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ



Akgün Ailesi’nin bir işyeri kamerasına yansıyan son görüntülerinde benzin aldığı görülüyor.

RABBİMDEN GELDİ RABBİME GİDİYOR



Giresun’daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (28), memleketi Gümüşhane’de toprağa verildi. Acılı baba Kadir Tok’un, “Rabbim den geldi, Rabbime gidiyor. Veren de o, alan da o, kime ne diyeyim?” demesi yürekleri sızlattı. Giresun’a 1 ay önce tayini çıkan şehit Tok’un tabutu alana geldiğinde ikinci çocuklarına hamile eşi Hacer, 3 yaşındaki oğlu Miraç Aras ile annesi Semra tabuta kapanarak gözyaşı döktü.

KAYIP OPERATÖR BİR AY SONRA DEDE OLACAKTI



Sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12’nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan greyder operatörü Mehmet Ali Akbulut’u (56) arama çalışmaları sürdürülüyor. Yolun karanlık olması nedeniyle menfezin çöktüğünü fark etmeyerek, kullandığı iş makinesiyle dereye yuvarlanan Akbulut’un, 1 ay sonra torununu kucağına alacağı ortaya çıktı.

GİRESUN’DA ODUN DENİZİ



Giresun’da üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı’nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz’e taşıdı. Tirebolu sahiline gelenler, denizden çıkardıkları odunları kamyonlarla evlerine götürdü.

DÜKKAN BOYU BALÇIK



Selin en çok etkilediği Dereli’de, ekiplerin gece boyu süren temizlik çalışmaları dün de devam etti. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri; iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Kızılay ekipleri de, ekiplere ve vatandaşlara gıda desteğinde bulunuyor.

Özel Harekat ekipleri çalışmalara destek verdi.

DEVLET SEFERBER



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2.5 milyon lira kaynak aktarıyoruz.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Selde yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesildi. Şu an yaklaşık 2 bin 600. İlçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Dün 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, önceki gün de bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın yıkımları gerçekleştiriyoruz.”

DURUM VAHİM AMA DEVLETİMİZ GÜÇLÜ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgede incelemelerde bulunarak şunları söyledi: “Bütün gücümüzle buradayız. Sorunları çözeceğiz, durum vahim ama devletimiz güçlü.”

FELAKET BÖLGESİNE HAVADAN İNCELEME



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden hasar gören bölgeleri helikopter ile havadan inceledi. Bakan Soylu, Mursal mevkinde süren arama kurtarma çalışmalarını denetledi, kayıpların yakınlarıyla görüştü.

SABIR VE TAHAMMÜL TAVSİYE EDİYORUM



Bölgeyi inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle konuştu: “Birlik ve beraberlik içerisinde felakete uğrayan ilçelerimiz en kısa zamanda eski haline kavuşturulacak. Sabır ve tahammül diliyorum.”