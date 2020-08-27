27 Ağustos 2020 Perşembe 17:10 | Son Güncelleme:İHA
Giresun'daki felaketi gözler önüne seren kare: Geriye sadece minare kaldı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Espiye ilçesinde objektiflere yansıyan bir görüntü, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Dere kenarına yapılan bir caminin selden yıkıldığı ve geriye sadece minaresinin kaldığı gözlendi.
Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu etkili yağışlar sonrası sel felaketi yaşanırken, selden en fazla hasarı Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Espiye ilçeleri gördü.
GERİYE SADECE MİNARE KALDI
Sel bölgesinden objektiflere bir çok acı kare yansırken, belki de seli en iyi anlatan kare Espiye İlçesi Soğukpınar beldesinde objektiflere yansıdı. Dere kenarına yapılan bir caminin selden yıkıldığı ve geriye sadece minaresinin kaldığı gözlendi.