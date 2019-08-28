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  3. Giresun'da peş peşe 3 kaza

Giresun'da peş peşe 3 kaza

Giresun'da peş peşe 3 kaza

Giresun'un Şebinkarahisar ve Keşap ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şebinkarahisar-Suşehri kara yolunda, Şenel Karancı idaresindeki 28 DL 266 plakalı hafif ticari araç, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Yaralanan Çiçek ve Selma Karancı, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada, büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Şebinkarahisar-Dereli kara yolu Şaplıca köyü yakınlarında, Kemal Aydın yönetimindeki 28 AL 636 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton tümseğe çarptı.

Yaralanan sürücü Aydın, Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Keşap ilçesine bağlı Yünlüce köyünde, Nihat Sarıaydın'ın kullandığı 28 ND 719 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton duvara çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Sarıaydın, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

(AA)

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