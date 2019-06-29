Giresun'da korkunç olay! Akıntıya kapılan öğretmen kayboldu

Olay, ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki arkadaştan Çilingir, plajdaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı, Balcı´ya ise ulaşılamadı. Çilingir, 112 Acil ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum, AKUT, Giresun Belediyesi ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaybolan Balcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı'nca, bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde Giresun Belediyesi aracılığıyla kentte anons yaptırarak halka uyarılarda bulunuldu.

(DHA)