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  3. Giresun'da acı görüntü: Paralarını çamurun içinden topladılar
28 Ağustos 2020 Cuma 14:47 | Son Güncelleme:

Giresun'da acı görüntü: Paralarını çamurun içinden topladılar

Giresun'da acı görüntü: Paralarını çamurun içinden topladılar
İHA

Giresun'da selin vurduğu ilçede cadde ve sokakların temizlenmesinin ardından esnafında iş yerlerini temizleme çalışmaları sürüyor. Bazı iş yerleri çamurun içinden çıkardığı yazar kasalarının içerisinde paralarını arıyor. Çamurlu paralar ise suda yıkanarak temizlenmeye çalışılıyor.

Geçen hafta sonu selin en çok vurduğu ilçede cadde ve sokaklar moloz yığınlarında kurtarılırken, asker, polis ve gönüllü vatandaşların yardımlarıyla işyerleri de çamurdan temizlenmeye devam ediyor.

Çoğu malzemenin kullanılmaz hale geldiği iş yerlerinde değerli eşyalarda çamurun içerisinden temizlenerek kurtarılıyor.

Bir iş yerinde kazmayla açılan yazar kasasının içerisinden çamur içerisinde madeni ve kağıt paralar bulundu. Bulunan paralar suda temizlenerek kurumaya bırakıldı.

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