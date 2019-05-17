Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı

İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz yapılanması'na yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Bölgedeki operasyonlar kapsamında, arazi arama- tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile teröristler arasında, Giresun'un Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 PKK'lı terörist sağ ele geçirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan diğer teröristler ise takibe alındı. İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı operasyonların yoğunlaştırılarak, sürdürüldüğü belirtildi.

(AA)