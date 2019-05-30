Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun istifa etti

Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, sosyal medya hesabından sağlık sebepleri nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Coşkun sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle yürütmekte olduğum Giresun Üniversitesi Rektörlüğü görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle istifa ettim. 20 Mayıs 2011 tarihinden beri Dekan, Rektör Yardımcısı ve Rektör olarak hizmet ettiğim Üniversitem için bundan sonra da öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Üniversitem için her şeyin daha güzelini, daha hayırlısını temenni ediyorum. Hakkınızı helal ediniz” ifadelerini kullandı.

REKTÖR CEVDET COŞKUN KİMDİR?

01.04.1970 tarihinde Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak Sapanca'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gebze'de; lisans (1992), yüksek lisans (1996) ve doktora öğrenimini (2000) ise Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. 2002-2003 arasında ABD, OH' da bulunan Wright State Üniversitesi Yarıiletken Araştırma Laboratuarı'nda doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1994 yılında Arş. Gör. olarak girdiği Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yoğun Madde Fiziği Anabilim Dalı'nda 2001 yılında Yrd. Doç., 2005 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör oldu. Aynı yıl Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne dekan olarak atandı. 2011-2012 yılları arasında dört ay süreyle rektör yardımcılığı ve 2011-2014 yılları arasında da dekanlık görevlerini yürüttü. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış elliden fazla çalışması bilim atıf endeksinde (SCI) beş yüzün üzerinde atıf almıştır. Fiziğin yanı sıra Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi alanında da dersler ve konferanslar vermektedir. Halen Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cevdet Coşkun, evli ve üç çocuk babasıdır.