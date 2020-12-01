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01 Aralık 2020 Salı 08:33 | Son Güncelleme:

Gine açıklarında korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi

Gine açıklarında korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi
DHA

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi.

Son dakika haberine göre Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi.

DHA'nın denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli siteye dayandırdığı haberinde bir Türk yük gemisinin Gine’nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Haberde, korsanların şu an gemide olduğu belirtildi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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