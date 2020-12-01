Gine açıklarında korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi

Son dakika haberine göre Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi.

DHA'nın denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli siteye dayandırdığı haberinde bir Türk yük gemisinin Gine’nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Haberde, korsanların şu an gemide olduğu belirtildi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.