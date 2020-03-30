Gıda yardımı 2020 ne zaman başlayacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı. Gıda yardımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

GIDA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu.

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Yerlikaya, “Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini bugünden itibaren mobil uygulama firması "Getir" tarafından teslim edilecek.” Dedi.

İl genelindeki 39 ilçede kaymakamların koordinasyonunda Vefa çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi.

HER HAFTA 50 BİN ADRESE DAĞITILACAK



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA AÇIKLAMASINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:



"Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.