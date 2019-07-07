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  3. 'Gezmeye gidiyoruz' diye evden çıkmışlardı! 6 gün sonra haber geldi

'Gezmeye gidiyoruz' diye evden çıkmışlardı! 6 gün sonra haber geldi

'Gezmeye gidiyoruz' diye evden çıkmışlardı! 6 gün sonra haber geldi

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki evlerinden 1 Temmuz'da kaçan Gülseren (17) ve Kardelen A. (15) kardeşlerin, Bursa'ya gidip, kafede çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Kardeşlerin, pişman olup, 6 gün sonra karakola gittiği ve ailesine teslim edildiği öğrenildi.

İzmir'de alüminyum doğrama işiyle uğraşan Levent A.'nın 5 çocuğundan Gülseren A. ve Kardelen A., 1 Temmuz'da, Karabağlar'a bağlı Limontepe semtindeki evlerinden 'Gezmeye gidiyoruz' diyerek, çıktı. Kızlardan haber alamayan babaları, polise gitti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kız kardeşleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kardeşlerin, evden kaçıp, Bursa'ya gittiği ve kafede çalışmaya başladığı belirlendi. Kafede kalan kardeşlerin, dün, pişman olup, karakola giderek, evden habersiz çıktıklarını söylediği belirtildi. Gülseren ve Kardelen A. kardeşlerin, yardım istemesi üzerine, 6 gün sonra İzmir'deki ailesine teslim edildiği öğrenildi.

DHA

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