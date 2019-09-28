Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Geride iki evladını bıraktı

Geride iki evladını bıraktı

Geride iki evladını bıraktı

Hakkari’nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan’ın (23) cenazesi, memleketi Isparta’nın Şarkikaraağaç İlçesi’nde toprağa verildi.

Şehidin anne babası ile yakınları cenazede gözyaşı döktü. Şehidin anneannesi Emeti, kollarını açarak, “Sarı Mehmedim çocuklarına ve gençliğine doyamadan gittin” diye gözyaşı döktü. Şehidin çocukları Metin Ceylan (5) ve Hacer Ceylan (9) babalarının ardından baktı.

ERDOĞAN’DAN ÇELENK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehidin cenaze törenine çelenk gönderdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzde 40 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>İstanbul´da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı´nda çekilen çamur görüntüleri merak uya

İstanbul´da Merak Uyandıran Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın ortasında kayıp kıta bulundu

Şehirleri güzelleştiren tasarımlar