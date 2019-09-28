Geride iki evladını bıraktı

Şehidin anne babası ile yakınları cenazede gözyaşı döktü. Şehidin anneannesi Emeti, kollarını açarak, “Sarı Mehmedim çocuklarına ve gençliğine doyamadan gittin” diye gözyaşı döktü. Şehidin çocukları Metin Ceylan (5) ve Hacer Ceylan (9) babalarının ardından baktı.

ERDOĞAN’DAN ÇELENK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehidin cenaze törenine çelenk gönderdi.