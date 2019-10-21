Geri sayımda son 24 saat

Türkiye ile ABD arasında Barış Planı Harekatı’nda teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesini öngören ateşkes anlaşmasında son 24 saate girildi. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin çekilme sırasındaki tüm hareketliliğini yakından takip ediyor. Bu kapsamda MSB tarafından emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere iletiliyor.

AKAR: 30 KEZ İHLAL YAPILDI

Teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden çekilme süreci devam ederken, teröristlerin çekildiği anlar kameraya yansıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusunda çekilme sürecinde yaşananları anlattı. Terör örgütünün 125 araç ile Rasulayn’dan çıkış yaptığını ve çıkışlarına devam ettiğini belirten Akar, örgütün bu süreçte 30 kez ihlal yaptığını ve yapılan ihlallere aynı ölçüde karşılık verildiğini söyledi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada da PKK/YPG’li teröristlerce taciz ve ihlaller gerçekleştirildiği, konuyla ilgili ABD askeri yetkilileriyle yakından koordineye devam edildiği vurgulandı.

12 GÖZLEM NOKTASI

Teröristlerin çekilmesinin tamamlanmasının ardından Türkiye bölgede 12 gözlem noktası kuracak. İnşa edilecek güvenli bölgede ABD askeri bulunmayacak.

TSK HER DURUMA HAZIR

Herhangi bir nedenle anlaşmaya uyulmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek. Güvenli Bölge’nin kontrolü TSK’da olacak. İlk etapta 2 milyon Suriyelinin bölgeye dönmesi sağlanacak.