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  3. Gergin dakikalar... İki şampiyonun takımın taraftarı kavga etti

Gergin dakikalar... İki şampiyonun takımın taraftarı kavga etti

Gergin dakikalar... İki şampiyonun takımın taraftarı kavga etti

Denizli'de Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Denizlispor'un da 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan iki takımın taraftarı karşılaşınca arbede yaşandı. Birbirlerine şişe fırlatıp kavga eden guruplara, Çevik kuvvet TOMA'yla su sıkıp müdahale etti

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın Denizli'deki taraftarları meydanları doldurup ellerinde sarı kırmızı bayraklar kutlama yaptı. 1. Lig şampiyonu olan ve Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un Atatürk Stadı'nda yapılan kupa töreni sonrası yeşil siyahlı taraftarlar da meydana indi.

Şampiyon olan Galatasaray ve Denizlispor'un taraftarları şehirde kutlama yaptı, araçlarıyla tur attı. Delikliçınar Meydanı'nda iki takımın taraftarları arasında başlayan gerginlik tartışmaya dönüştü.

Çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarının arasına girip duvar ördü. Ancak başka sokaklardan iki takımın taraftarları meydanda birbirlerine saldırdı, şişe ve meşale fırlattı. Çevik Kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, TOMA'yla taraftarların üzerine su sıkıldı. Polisin müdahalesinin ardından taraftar grupları dağıldı. 

(DHA)

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