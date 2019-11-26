Gerçeği arayan kamuoyuna açıklama

İddia sahiplerinin "Külliye'ye giden kişi" olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin, olayın parti içinde bir çetenin kumpası olduğu yönündeki açıklamalarını manşete taşıdı. Ve 'çete' olarak nitelendirdiği 'birlikte tatil yapan bazı partililer' konusunu takip etti. Nihayet bölgedeki gazeteciler, CHP ve sosyal medya kaynaklarından, birlikte tatil yapan partililerin 'selfie'lerine ulaştı. Bugün de 'Tatil Pozu' başlığıyla bunu manşetine taşıdı.

Haber; sabahın ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada ve internet medyasında büyük yankı buldu.

Ancak, haberin iç sayfadaki devamının ilk satırında, yanlışlıkla daha önceki bir haberden 'yarım cümle' unutuldu.

Bunun için okurlarımızdan özür dileriz. Bu tamamen teknik bir hatadır ve sayfa operatörlerinin kolaylık olsun diye yeni haberleri eski haberlerin üzerine çekmelerinden, o sırada da ilk satırı silmeyi unutmalarından kaynaklanmıştır. Bunu yazı işlerinde çalışmış bütün gazeteciler bilir. Haberi okuyanlar da, ilk satırdaki "ABD Başkanı..." diye başlayan ifadenin devamının olmadığını, asıl haberin ikinci satırdan başladığını pekala görmüşlerdir.

Ancak, bu hatanın bir de sevindirici sonucu olmuştur. 'Tatil Pozu'nun muhatapları ve yanlılarının, haberin içeriği yerine, bu teknik hatayı "ABD Başkanı'nı da karıştırdılar" şeklinde manipüle etme çabası, haberin doğruluğunu 'bir kez daha' teyit etmiştir. Doğru habere itiraz edemeyenlerin manipülasyona sığınarak 'gerçeği örtme’ çabası, bu açıklamayı zorunlu kılmıştır.

Okuyucularımıza, gerçeği arayan kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.