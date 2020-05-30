George Bush Havalimanı'nda gurur tabelası! Türkiye'nin büyüklüğünü bir kez daha anladık

GÜRKAN ATA



Pandemi sonrası dünyanın dört bir yanından on binlerce vatandaşımız, dünyaya örnek olan organizasyonlarla Türkiye’ye getirildi. En son ABD’den tahliye edilmek üzere Houston George Bush Havalimanı’na getirilen Türkler, buradaki uçuş tablosunu gösteren ekranı, gururla fotoğrafladı. 56 uçuşu gösteren ekranda 55 uçuş ülke içi olarak dikkat çekerken, tek yurt dışı uçuş Türkiye’ye oldu.

288 KİŞİ GETİRİLDİ



Pandemi tedbirleri kapsamında ABD’den getirilerek Trabzon’da yurda yerleştirilen 288 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı. Houston George Bush Havalimanı’ndan havalanan yolcular arasında bulunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Ülkemle bir kez daha büyük gurur duydum” diyerek o günü şöyle anlattı: “Eşim Yağmur, çocuğumuz ve kayınvalidemle Türkiye’ye gelmek için Büyükelçiliğe başvurduk. Kısa süre sonra biletlerimizin bilgisi geldi. ABD’de çok sayıda ülke vatandaşı var ama en iyi organizasyonu yapan Türkiye. Uçuş için Teksas/Houston George Bush Havalimanına geldik. Uçağın kalkmasını beklerken uçuş bilgilerinin olduğu ekrana gözümüz takıldı. O anda uçuşlardan 55’i ülke içi idi. ABD’de uçuş tabelasında tek yurtdışı uçuş olarak ‘Türkiye’ yazıyordu. O an yaşadığımız duyguyu anlatamam. Tüylerimiz diken diken oldu. Bayrağımızı dalgalandıran Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Birçok ülke vatandaşı ABD’den dönemiyor. Ne kadar büyük bir ülke olduğumuz bir kez daha anladık.”

MÜKEMMEL BİR ORGANİZASYON



Yavuz Eroğlu, Houston’dan Ordu-Giresun Havalimanı’na aktarmasız tarihi uçuşlardan biriyle geldiklerini belirterek şunları kaydetti: “Oradan Trabzon’daki yurtlara geldik. Yolculuktan yurtlardaki ortama, sağlık, yurt, Kızılay ve AFAD personellerinin ilgisine kadar, her şey mükemmeldi. ABD’den çıkıştan buradaki günlerimize kadar her büyük ve mükemmel bir organizasyon vardı.”