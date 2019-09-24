Generallerden şehit oğluna düğün sürprizi

Şırnak Uludere’de 2 yıl önce şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un oğlu Abdülkerim Paksoy (23), Belgin Yıldırım (20) ile 3 gün 3 gece süren düğünle evlendi. Şehit oğlunu mutlu gününde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23.Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ile Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Amiri Tayyar Arıkan ve aşiret reisleri yalnız bırakmadı. Eşleriyle birlikte Uludere’ye gelen generalleri, Goran aşireti mensupları, davul zurnayla karşıladı. Daha sonra düğün alanına gelen komutanlar, eşleriyle birlikte yüzlerce kişinin Kürtçe şarkılar eşliğinde kol kola çektiği halaya katıldı.

Korucu Mehmet Paksoy, 31 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşmüştü.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, eşiyle birlikte katıldığı düğünde gelin ve damada hediye olarak altın taktı.

ŞEHİT YAKINLARINI YALNIZ BIRAKMAYIZ

Düğüne katılan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.