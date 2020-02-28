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  3. Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri.. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.

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