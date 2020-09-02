Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın dev serveti tek varisi Kerope Çilingir'in vefatının ardından paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın dev servetinin tek varisi Kerope Çilingir’in (80) 5 Ağustos’ta vefatının ardından mirasçıları da tek tek dava açmaya başladı. İlk davayı Kerope Çilingir’in vefatından 6 gün sonra ikinci eşi Neslihan Çilingir açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan tereke davasının dilekçesinde Çilingir’in ikinci eşi Neslihan Çilingir, mirasçıların tespit edilmesini ve malların paylaştırılmasını talep etti. İkinci davayı Çilingir’in ölümünden 8 gün sonra kızları Dora Çilingir, İlda Çilingir ve torunu Edvin Çilingir açtı. Dora ve İlda Çilingir, babalarının mallarının mahkemenin tayin ettiği temsilci tarafından yönetilmesini talep etti. Davalar sonuçlanınca Çilingir’in mal varlığı mirasçılar arasında pay edilecek.

KEROPE ÇİLİNGİR’İN MAL VARLIĞI



• Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5’er yıldızlı 5 otel

• Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel

• İstanbul’da 2 fabrika

• Kınalı Ada ve Büyük Ada’da 2 köşk

• İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı

• Yalova’da yüzlerce daire ve arsa

• Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa

• Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro

• 220 ticari taksi

• Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler.