Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3651
  • 8,7732
  • 464.697
  • 1085.19
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın dev serveti tek varisi Kerope Çilingir'in vefatının ardından paylaşılamıyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın dev serveti tek varisi Kerope Çilingir'in vefatının ardından paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın dev serveti tek varisi Kerope Çilingir'in vefatının ardından paylaşılamıyor
- NESLİHAN KESKİN

Genelev patroniçesi Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'in vefat etmesi üzerine ikinci eşi ile kızları arasındaki miras kavgası mahkemeye taşındı.

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın dev servetinin tek varisi Kerope Çilingir’in (80) 5 Ağustos’ta vefatının ardından mirasçıları da tek tek dava açmaya başladı. İlk davayı Kerope Çilingir’in vefatından 6 gün sonra ikinci eşi Neslihan Çilingir açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan tereke davasının dilekçesinde Çilingir’in ikinci eşi Neslihan Çilingir, mirasçıların tespit edilmesini ve malların paylaştırılmasını talep etti. İkinci davayı Çilingir’in ölümünden 8 gün sonra kızları Dora Çilingir, İlda Çilingir ve torunu Edvin Çilingir açtı. Dora ve İlda Çilingir, babalarının mallarının mahkemenin tayin ettiği temsilci tarafından yönetilmesini talep etti. Davalar sonuçlanınca Çilingir’in mal varlığı mirasçılar arasında pay edilecek. 

KEROPE ÇİLİNGİR’İN MAL VARLIĞI 

• Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5’er yıldızlı 5 otel

• Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel

• İstanbul’da 2 fabrika

• Kınalı Ada ve Büyük Ada’da 2 köşk 

• İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı

• Yalova’da yüzlerce daire ve arsa 

• Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa 

• Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro 

• 220 ticari taksi

• Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi: Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki: Hayretle karşılıyoruz
Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da
İbrahim Kalın'dan Avrupalı bakana ironik cevap
Türk Yıldızları ay yıldız çizdi

Türk Yıldızları ay yıldız çizdi

8 madde ile genç yaşta kalp krizi belirtileri

8 madde ile genç yaşta kalp krizi belirtileri

Demet Evgar'ın acı günü... Gözyaşlarını tuta

Demet Evgar'ın acı günü... Gözyaşlarını tutamadı!

Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu a&

Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor