Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2 bin antrenör ataması gerçekleştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 bütçe görüşmelerimiz devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Detayları en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

2021 bütçe görüşmelerimiz devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum.



Detayları en kısa sürede açıklayacağız.�� — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 13, 2020