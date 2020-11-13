13 Kasım 2020 Cuma 11:11 | Son Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2 bin antrenör ataması gerçekleştireceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021 bütçe görüşmeleri devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceklerini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 bütçe görüşmelerimiz devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Detayları en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
2021 bütçe görüşmelerimiz devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 13, 2020
Detayları en kısa sürede açıklayacağız.��