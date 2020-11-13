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  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2 bin antrenör ataması gerçekleştireceğiz
13 Kasım 2020 Cuma 11:11 | Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2 bin antrenör ataması gerçekleştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2 bin antrenör ataması gerçekleştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021 bütçe görüşmeleri devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 bütçe görüşmelerimiz devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Detayları en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerini kullandı. 

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