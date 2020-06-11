Gençlere yayılıyor

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasına kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca antikor testiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. 153 bin kişiyi kapsayacak şekilde örneklem yöntemiyle TÜİK ile ailelerin belirlendiğini ifade eden Koca, “Kimlere bu testlerin yapılacağı şu an belli. Burada yapılmak istenen sadece PCR değil aynı zamanda kanları da alınarak antikor düzeyine de bakılmış olacak. Yani aktif vaka olup olmadığı veya geçirip geçirmediğini de bağışık durumunu da bileceğiz” dedi.

8 İLDE BAŞLADI



Antikor testlerinin bütün Türkiye için planlandığını anlatan Koca “Şu an 8 ilde başlandı, yarın (bugün) 5 ilimiz daha ilave olmuş olacak. Ayın 15’inde 81 ilde devam edecek. İki hafta içerisinde bitmiş olur” diye konuştu. Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumunun düzeyinin bölge bölge de il il de bilineceğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti: “Aktif vaka oranımızı ne olduğunu da görmüş olacağız veya ‘sürü bağışıklığı’ denen durum ne kadar gerçekçi bir durum olup olmadığını da görmüş olacağız. Yani yüzde 60-65 ile sürü bağışıklığının olabileceğini biliyoruz. Yüzde yüzde 60-65’lere ulaşmak böyle bir pandemide ne kadar gerçekçi ya da değil. Ben öyle çok yüksek bağışlama organımızın olduğunu düşünmüyorum.”

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK



“Sonuçlar çıkınca onu daha net Bilim Kurulu’muzla birlikte de tartışmış oluruz. Yani dünyaya örnek olabilecek bir çalışma ve sonuç olabileceğini bilelim. Bunun sonuçlarını yayın haline de getirip bildirmiş olacağız.Bugün Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü ile dönemi değerlendirme görüşmemiz oldu. Bu konuyla ilgili Avrupa’da bu derece büyük çaplı bir çalışmanın olmadığını ve sonuçlarını merakla beklediklerini ifade ettiler.”

İSTANBUL’DA VAKA AZALDI



Diyarbakır’da artan vaka sayıları ile artış gösteren başka illerin olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayılarının azaldığını söyledi. Koca, şu bilgileri paylaştı:

DOĞU’DA ARTIYOR



“1 Haziran ve sonrası, bayram ve sonrası dahil olmak üzere Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da giderek bir kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu hareketliliğin getirdiği ama özellikle maske, mesafe ve el hijyeni noktasında hassasiyet göstermediğimizin de bir sonucu. Bu anlamda Diyarbakır son 3, 4 gündür bir yükseliş içinde. 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada da genel bir artıştan öte daha çok kültürel, sosyal, nişan ve benzeri gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz.”

KISITLAMA YARIYA DÜŞÜRDÜ



Bakan Koca, kısıtlamalara rağmen ölüm oranlarında 65 yaş üstü vakaların yüksek olup olmadığının sorulması üzerine kısıtlamaların başladığı 1 Nisan’dan önce toplam vakanın içinde 65 yaş üstü oranının yüzde 15,7 olduğunu hatırlattı. Koca, şöyle devam etti: “Kısıtlama sonrası 65 yaş üstü bu oran yüzde 7,5’a düştü. Yarı yarıya azalmış oldu. Eğer 15,7 şeklinde 1 Nisan öncesinde olduğu gibi devam ediyor olmuş olsa idi. O durumda bu sayı iki katına kadar hayatını kaybeden vatandaşımızın olması ile sonuçlanabilirdi. Oran yine yüksek olurdu ama sayı 5 binlere yakın değil, 8, 9 bin belki 10 binlere kadar çıkabilirdi.”

YENİ VAKALARDA YAŞ ORTALAMASI 36



Türkiye’de dün 36521 kişiye test yapıldı. 922 yeni vakaya rastlanırken 17 kişi ise hayatını kaybetti. 2241 hasta ise iyileşti. Pandemi sürecinin başından beri ise 2451700 kişiye test yapıldı.Toplam vaka sayısı 173036 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4746 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘rehavet’ uyarısı yaptı. Koca, “Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yeni vakalarda yaş ortalaması 36, vefatlarda ise 71. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli, normal olan tedbirdir” açıklamasını yaptı.

BAZI İŞLERİ EVDEN YAPMAYA DEVAM ETMELİYİZ



İSTANBUL TRAFİĞİ İÇİN MESAİ DÜZENLEMESİ



Yeni normalleşmeyle birlikte İstanbul’da tekrar tırmanan trafiğe çözüm ‘Toplu Ulaşım Bilim Kurulu’nun Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’dan geldi: “Trafiğin en önemli nedeni, özel araçlar ve taksiler. Çok iyi mobil uygulamalar var. Taksiler artık yolcuyu yoldan almamalı. Bazı işler rahatlıkla evden yapılabiliyor, bunun için mesailerde kademelendirme yapacağız. Sadece metrobüs değil tüm toplu ulaşım araçlarına özel şerit ayıracağız. Market ve emniyet çalışanlarının saati ayarlanınca pik saati rahatladı. Okul ve kamu-özel sektörü de buna dahil edeceğiz. Denizin ulaşımının payını artıracağız.”

VATANDAŞ SICAK BAKIYOR



Toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar özellikle sabah ve akşam iş çıkışı saatlerinde yoğunluk olduğunu belirtiyor. 11.00-19.00 saatleri arasında çalıştığını ve rahat olduğunu söyleyen Şafak Kara, “Herkeste böyle bir ayarlama yapılsa daha rahat olur” dedi.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ İNSANLAR YANLIŞ ANLADI



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Normalleşme süreci insanlarımız tarafından yanlış anlaşıldı. Virüs ne dünyamızı ne de ülkemizi terk etmiş durumda. Hızlı yayılma ve ciddi hastalık yapma potansiyelini sürdürüyor.

GÜNLÜK VAKA 1500’Ü BULURSA KARANTİNA GÜNLERİNE DÖNERİZ



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. Bülent Ertuğrul: Hafta sonu yaşanan görüntüler normalleşme değil ‘anormalleşme’. Vaka sayısının 1500 olması halinde ikinci dalganın başladığını anlamamız gerekiyor.

TABLO ÇOK NET ORTAYA ÇIKACAK



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ‘antikor testi’ ile birlikte bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu tablonun daha net görüleceğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Toplumun ne kadarı virüsle karşılaştı? İkinci bir dalga gelecek olursa duyarlı kişilerin oranı nedir? Toplumda yeterince dirençli ve bağışık kişi var mı? Toplumda gizli virüsü atlatanlar olabilir. İşte antikor testi, bunu ortaya koyacak.