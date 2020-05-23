Gençler dijitalin bağımlısı oldu! 'Psikolojimiz bozuldu'

Pandemi sürecinde sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı gençlere “Kovid-19’a Bakış Araştırması” yapıldı. Areda Survey tarafından bin 369 gençle yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:

GEZMEYİ ÖZLEDİK: Gençlere ‘En çok neyi özlediniz’ diye soruldu. Yüzde 73.9’u ‘özgürce dolaşmayı’, yüzde 72.4’ü arkadaşlarıyla sohbeti, yüzde 49.8 sevdiklerine sarılmayı, yüzde 45’i ise kafeye gidip oturmayı özlediğini söyledi.

EVDE SIKILDILAR: Gençlerin yüzde 66.6’sı evde çok sıkıldığını, yüzde 66.1’i sürekli aynı şeyleri yapmanın psikolojisini bozduğunu belirtti. Hareketsizlikten sıkılanlar yüzde 64.1, bilgisayar bağımlısı olanlar yüzde 55.4, sosyal medyaya bağlananlar yüzde 70.5, dijital dizi ve film izleyenler yüzde 49.1 oldu.

UZAKTAN EĞİTİM SEVİLMEDİ: Gençlerin yüzde 69.6’sı uzaktan eğitimden memnun olmadığını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA GÜVEN TAM: Sağlık Bakanlığı’nın başarılı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 86.9 oldu.

YARISI YASAĞI İSTEMİYOR: Gençlerin yüzde 44.2’si sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılmasını, yüzde 58.5’i ise yasağın 20 yaş altını kapsamasını doğru bulmadığını ifade etti.

GENÇLER ‘MESAFESİZ’ SOSYALLEŞTİ!



Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler dün 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıktı. Kendilerini sahillere ve parklara atan gençler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Taksim İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi, Bostancı ve Caddebostan sahilleri doldu taştı. AVM’lere gidip alışveriş yapan gençler en çok arkadaşlarını özlediklerini söyledi. İzin saatini sonuna kadar kullanan gençler, kaykay yaptı, bisiklete bindi, çimenlerde oturup sohbet etti.