Gencer Zengin'i kim öldürdü, intihar mı etti? Müge Anlı Gencer Zengin olayında son dakika gelişmesi

Gencer Zengin'i kim öldürdü, intihar mı etti? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Müge Anlı Gencer Zengin olayında son dakika gelişmesi yaşanıyor. ATV ekranlarında tekrar bölümleri yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir kayıp olarak aranan Gencer Zengin ormanlık alanda ağaca asılı olarak ölü bulundu. Gencer Zengin olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GENCER ZENGİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR MI ETTİ?



Bir çocuk babası Gencer Zengin, 49 gün sonra evinin yakınında ağaca asılı olarak bulundu.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan Gencer Zengin, 49 gün sonra ölü olarak bulundu.

43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül Perşembe günü motosikletiyle evine dönerken kayıplara karıştı. Traktörüne yedek parça almak için ilçe merkezine giden Zengin, köyüne 7 km kala güvenlik kameralarına takılmış ama bir sonraki kamerada izine rastlanmamıştı. Gencer Zengin'in köyde bir başka kadınla görüştüğü için eşi ve kızıyla tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. 48 gün sonra köye yakın bir ormanlık alana mantar toplamak için giden vatandaşlar tarafından Zengin'in motosikleti bulundu. Jandarma, bu istihbarattan sonra dün (29 Ekim Salı) havadan ve karadan detaylı bir arama çalışması başlattı. Motosikletin bulunduğu alanda çalışma yapan ekipler ormanda ağır bir koku almaya başlayarak, kokunun geldiği yeri takip etti ve kısa bir süre sonra ağaçta asılı olarak bulunan Gencer Zengin'in cesedine ulaştı.

12 Eylül'de kayıplara karışan Gencer Zengin, 49 gün sonra motosikletinin bulunduğu alana yakın bir mesafede ağaca asılı olarak bulundu. Cesedi ise incelemek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MÜGE ANLI GENCER ZENGİN OLAYI NEDİR?

Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan Şahsanem Zengin kocası Gencer Zengin 12 Eylül tarihinden itibaren kayıp.

Şahsanem Zengin, en yakın arkadaşının kocası Gencer Zengin'le birlikte olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldatılan kadın yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken ağlayarak Müge Anlı'dan kocasının bulunmasını istedi.

Zengin sözlerinin devamında ise, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışmaya gittiklerinde bu olayın başladığını belirtti.

Şahsenem Zengin kocasını bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Kocasını aradığını söylerken Zengin, gözyaşlarına boğuldu.