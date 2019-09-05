Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır? Perşembe akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?

A: Fransızca

B: İtalyanca

C: Felemenkçe

D: Almanca

Doğru cevap: Almanca