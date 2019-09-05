Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?
Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 5 Eylül Perşembe akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor. Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?
Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır? Perşembe akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?
A: Fransızca
B: İtalyanca
C: Felemenkçe
D: Almanca
Doğru cevap: Almanca