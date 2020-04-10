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Genç vakalarda 'yapay akciğer' çözümü

Genç vakalarda 'yapay akciğer' çözümü

Almanya Karlsruhe Hastanesi'nde görev yapan Türk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Metin Çakır, Kovid-19 tedavisinde denedikleri ilginç yöntemi paylaştı.

BÜLENT ŞANLIKAN 

Çakır, “Virüse çalıştığı hastanede yakalanan ve entübe edilen genç bir hemşiremizden umut kesilirken, deneyelim dedik ve 5 gün önce ECLS (bir nevi yapay akciğer) taktık. Ve bugün uyanmış, durumu iyi” dedi. 

Cihazın 20 yıldır Türkiye’de kullanıldığını belirten Prof. Dr. Emin Tireli ise şunları söyledi: “Cihazın adı Türkiye’de ECMO diye biliniyor. İnsanın akciğerine monte edilen yapay bir organmış gibi kesinlikle anlaşılmasın. Öyle bir durum söz konusu değil. ECMO’nun açılımı Vücutdışı Dolaşım ve Solunum Sistemi. Yaşlı hastalara önermeyiz. Biz çocuk ya da gençlerin kalp ameliyatlarından sonra akciğer yetmezliği yaşanması halinde kullanıyoruz. Koronavirüs’e yakalanan hasta çok genç ise başka çare yoksa son çare olarak kullanılabilir.” 


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