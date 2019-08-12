Geminid Meteor Yağmuru nasıl nereden izlenir?

2018 yılının çıplak gözle seyredilebilecek son meteor yağmuru Geminid (İkizler), 13 Aralık çarşamba gününü 14 Aralık'a bağlayacak bu gece yaşanacak. Müthiş görüntülere sahne olacak olan meteor yağmuru, uzaya ilgi duyan herkes tarafından herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek.



5 Aralık'ta başlayan meteor yağmuru, bu gece en yoğun seviyeye ulaşacak. Dünyanın her yerinden saat 02:00 civarında rahatlıkla gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, Ay'ın hilal evresinde az ışık yansıttığı zamanda yaşanacak. Bu sayede atmosfere giren göktaşlarının görülmesi kolaylaşacak. Uzmanlar, göktaşlarını izlemek isteyenlerin en iyi seyri şehir dışı gibi karanlık bölgelerde elde edebileceğini belirtiyor.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden takip edilebilecek. Gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek. Bu meteor yağmurunda ay hilal evresinde olacak yani ay ışığı az olacak ki bu atmosfere giren göktaşlarının yanarak sağladığı ışığı görmemize yardımcı olacak. Göktaşlarını en iyi şekilde izlemek için mümkün olduğu kadar şehir ışıklarından uzakta karanlık bir bölge bulmakta (şehir dışı) fayda var.

GEMİNİD (İKİZLER) METEOR YAĞMURU NEDİR?



"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Gemidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir. Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.