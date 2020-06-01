Gelinim Mutfakta başlayacak mı? Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?

Gelinim Mutfakta hakkında detaylı bilgi almak isteyen izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Kanal D ekranlarında Fatih Ürek’in sunumuyla yayınlanan yarılma programında her gün heyecanlı ve kıyasıya rekabet yaşanıyor. Hafta boyunca gelinler 5 altın bilezik için en yüksek puanı almaya çalıyor. İzleyiciler ekranlarda programı göremeyince “Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Merakla ilgiyle takip edilen yemek yarışması ile ilgili detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Fatih Ürek’in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta 22 Mayıs Cuma günü sezon finaline girdi.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta’nın ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinim Mutfakta, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır.