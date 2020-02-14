Gelinim Mutfakta 14 Şubat Cuma kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 5 altın bileziğin sahibi olurken, en düşük puanını alan gelin ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta izleyicileri şimdiden bu hafta kimin birinci olduğunu ve kimin elendiğini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta'da 4 gelin en güzel yemeği yapmak ve kayınvalideleri ise kendi gelinlerine en yüksek puanı vermek için yarışıyor. 5 gün boyunca en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziği koluna takarken, en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide de yarışmadan eleniyor. Gelinler ve kayınvalideler arasında çekişmelerin yaşandığı programı Fatih Ürek sunuyor.
GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta'da hafta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 14 Şubat 2020'de yayınlanan 460. bölümünde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Emine Bıçak-Gülşah Mirza Pirnel çiftleri yarışacak. Gün birincisi açıklanınca haberimize eklenecek.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 13 ŞUBAT 2020
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın sahibi olan gelin 17 puanla Dilara
Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Gülşah
Nihan ve Burçin 15 puan aldı.