Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Gelin teslim olun, yeniden doğun'

'Gelin teslim olun, yeniden doğun'

'Gelin teslim olun, yeniden doğun'

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailesinin çağrısıyla teslim olan Mekiye Kaya, “Çok şükür aileme kavuştum, yeniden doğdum. Gelin dağlarda perişan olmayın” dedi.  

Diyarbakır’da HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutan Hüseyin ile Hüsniye Kaya çiftinin güvenlik güçlerine teslim olan kızları Mekiye Kaya yaşadığı süreci 24 TV’ye anlattı. Mekiye Kaya, “Ben orada gerçekleri gördüm. Pişman oldum. Pişmanlığımı anladım ki gelip teslim oldum” diyerek dağlardaki teröristlere teslim olun çağrısında bulundu. Kaya teslim olmasının ardından yeniden doğduğunu ifade etti. Savcılık tarafından serbest bırakılan Mekiye Kaya uzun bir sürenin ardından ilk kez evine ayak bastı. Kaya, “Çok şükür geldim aileme kavuştum. Gerçekten yeni doğdum. Bu saatten sonra ailemin yanında olacağım” dedi. Kendisi gibi küçük yaşlarda PKK’nın tuzağına düşenlere ‘teslim olun' çağırısında bulunan Kaya sözlerine şöyle devam etti:  “Onlar da gelsinler. Orada perişan olmasınlar. Zaten perişanlar.”

ÜÇ AİLE KAVUŞTU DOĞRU YOLDAYIZ 

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 118’inci gününe girdi. 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın 117 gündür çocuklarına kavuşmak için oturma eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi. Aydın, “Üç aile evlatlarına kavuştu, demek ki bu eylemle doğru yoldayız” dedi. 


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'
<p>Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferdi Gezer, araç ile asfalt şantiyesine giderk

Anne Köpek Havlayarak Yavrusu İçin Yardım İstedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu

Dünyada ilk kez Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak! İşte ilklerin ve enlerin arabası...