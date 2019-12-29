'Gelin teslim olun, yeniden doğun'

Diyarbakır’da HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutan Hüseyin ile Hüsniye Kaya çiftinin güvenlik güçlerine teslim olan kızları Mekiye Kaya yaşadığı süreci 24 TV’ye anlattı. Mekiye Kaya, “Ben orada gerçekleri gördüm. Pişman oldum. Pişmanlığımı anladım ki gelip teslim oldum” diyerek dağlardaki teröristlere teslim olun çağrısında bulundu. Kaya teslim olmasının ardından yeniden doğduğunu ifade etti. Savcılık tarafından serbest bırakılan Mekiye Kaya uzun bir sürenin ardından ilk kez evine ayak bastı. Kaya, “Çok şükür geldim aileme kavuştum. Gerçekten yeni doğdum. Bu saatten sonra ailemin yanında olacağım” dedi. Kendisi gibi küçük yaşlarda PKK’nın tuzağına düşenlere ‘teslim olun' çağırısında bulunan Kaya sözlerine şöyle devam etti: “Onlar da gelsinler. Orada perişan olmasınlar. Zaten perişanlar.”

ÜÇ AİLE KAVUŞTU DOĞRU YOLDAYIZ

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 118’inci gününe girdi. 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın 117 gündür çocuklarına kavuşmak için oturma eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi. Aydın, “Üç aile evlatlarına kavuştu, demek ki bu eylemle doğru yoldayız” dedi.