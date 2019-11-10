Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikim yerleri nerede? Geleceğe Nefes Ol fidan dikimi saat kaçta?

“Geleceğe Nefes Ol fidan dikimi ne zaman, saat kaçta?” soruları araştırılıyor. Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikim yerleri nerede? Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan proje vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 11 milyon fidan, 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek. Fidan dikim tören alanlarının yerlerini haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden öğrenebilirsiniz.

GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİM YERLERİ SORGULAMA

FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fidan dikme töreni 11 Kasım 2019 11:11'de başlayacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz." denildi.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.