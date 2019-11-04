Geleceğe Nefes katılım belgesi alma işlemleri: Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, nasıl başvurulur?

Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, nasıl başvurulur? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası devam ediyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinin ağaçlandırılması kapsamında 11 Kasım 2019 günü, 11 milyon fidan dikilecek. 'gelecegenefes.com' sitesi üzerinden fidan bağışı yapanlara katılım belgesi de veriliyor. Geleceğe Nefes Kampanyası nedir, nasıl başvurulur? diye merak edenler için Geleceğe Nefes katılım belgesi alma işlemleri haberimizde..

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI HAKKINDA

“Geleceğe Nefes” seferberliğimize hoş geldiniz!

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı"

GELECEĞE NEFES OL FİDAN KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Geleceğe Nefes 11 milyon Fidan kampanyasına katılmak çok kolay. Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir. 'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.



1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.



E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

TÖREN ALANLARI SORGULAMA

Sizlerin adına dikilecek olan fidanları geleceğe nefes ol sitesi üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir. Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.