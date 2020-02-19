Gel Dese Aşk ne zaman başlıyor? Gel Dese Aşk konusu ne, oyuncuları kimler?
ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın fragmanı yayınlandı. Gel Dese Aşk ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Şebnem Bozoklu ve Erkan Petekkaya'nın başrol oynadığı dizi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Güçlü kadro ve dikkat çeken hikayesi ile ilgi toplayan dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Detaylar haberimizde...
Gel Dese Aşk konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gel Dese Aşk, Atv ekranlarında başlıyor. Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Gel Dese Aşk, güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in aldığı Gel Dese Aşk ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.
GEL DESE AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gel Dese Aşk, çok yakında ATV ekranlarında olacak.
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GEL DESE AŞK KONUSU NE?
Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Petekkaya,
Şebnem Bozoklu
İlayda Çevik
Erkan Petekkaya
Öykü Gürman
Ertan Saban,
Altan Gördüm
Mehmet Atay
Uğur çAVUŞOĞLU
Tuğçu Ersoy
Aslıhan Malbora
Yiğit Koçak
Selim Gürata
Ayşe Defne Piriçci