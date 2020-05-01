Geçersiz belgeyle seyahat pazarlığı

İçişleri Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 31 kente giriş-çıkışları kısıtladı. Seyahat etmek isteyen kişilerin kaymakamlıklardan izin belgesi alması gerekiyor. İzin belgesi ise sadece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlara veriliyor. Ancak seyahat belgesi bulunmayan vatandaşlar yine de otogarlara gidiyor. Satıcılar ise belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.

FAHİŞ FİYATTAN BİLET



ANKARA 150 LİRA



15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın çıkışında çok sayıda otobüs ise yolcu almak için bekliyor. Otogar dışında başlayan pazarlıkta İstanbul-Ankara için bilet fiyatı zaman zaman 350 liraya kadar çıkıyor. Fiyatı kabul edenleri otobüs şoförü firmaya yönlendiriyor. Yazıhanedeki kişilere ‘izin belgesi’ olmadığını söyleyen vatandaşın SGK ve ikematgah dökümü e-devlet üzerinden alınıyor. Bu belgeleri gören görevli, daha sonra 70-100 lira arasında olması gereken bileti yapılan pazarlık sonrası 350 liradan kapı açarak 150 liraya kadar indirip satıyor ve “Herhangi bir polis çevirmesinde bu belgeler sizin için yeterli” diyor.

YOLCU TOPLARKEN DURDURULDU



İzni bulunmayan vatandaş daha sonra diğer yolcularla beraber 20 kişilik servis aracına bindirildi. Ankara’ya gidecek olan servis aracı, polis tarafından yapılan baskınla durduruldu. Araçtaki 4 kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Ayrıca bu kişiler hak kında TCK’nın 195. maddesine göre de soruşturma başlatıldı. Servis aracında Adapazarı’nda ikameti bulunan ve cezaevinden tahliye edilen bir kişinin olduğu belirlendi.