Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

A: Hindistan

B: İngiltere

C: Çin

D: Güney Kore

Doğru cevap: Hindistan