Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8285
  • 6,5648
  • 238.753
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir?

Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir?

Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir"

Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

x

Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Geçen yıl hangi ülkedeki bir banka ATM'sine giren fare 100 bin TL değerinde parayı yemiştir?  sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

A: Hindistan

B: İngiltere

C: Çin

D: Güney Kore 

Doğru cevap: Hindistan

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'e özel annelik eğitimi!
Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu
Oyuncu Pelin Akil ikiz bebeklerinin doğum anlarını paylaştı
Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı
Antalya´da şeker hastası annesinin neler yiyip, yiyemeyeceği yönünde internetten yaptığı araştırmada

Şeker hastası annesi için kırmızı patates yetiştirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çocukların şaşırtan halleri

Kardashian ve Jenner ailesi kadınlarının servetleri dudak uçuklatıyor!