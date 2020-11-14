14 Kasım 2020 Cumartesi 20:26 | Son Güncelleme:
Gebze'de silah fabrikasındaki yangın söndürüldü
AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
AA'nın aktardığı habere göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ilçelerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikada bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.