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  3. Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da, bir kadınla yanındaki erkek silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde M.Ö ile M.K yolda yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin M.Ö'nün erkek kardeşi H.Ö. olduğunu belirledi. Zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. 

(AA)

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