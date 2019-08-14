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  3. Gazinin kafede darbedildiği iddiasına 3 tutuklama

Gazinin kafede darbedildiği iddiasına 3 tutuklama

Gazinin kafede darbedildiği iddiasına 3 tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir gazinin dinlenmek için oturduğu kafede işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Irak'ın kuzeyinde 19 yıl önce güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında yaralanarak gazi olan Ömür Karaman, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde bir süre yüzdükten sonra dinlenmek için kafeye girdi. 

Ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği iddia edilen Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan iş yeri sahibinin sözleşmesinin de feshedildiği öğrenildi.

"ENGELLİ VE GAZİ OLDUĞUMU SÖYLEMEME RAĞMEN SALDIRDILAR"

Gürsu ilçesindeki evinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu Ömür Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, dinlenmek için girdiği kafede bu talihsiz olayın başına geldiğini söyledi.

Kendisine iş yeri sahibinin yanı sıra çok sayıda çalışanın saldırdığını öne süren Karaman, "Engelli ve gazi olduğumu söylememe rağmen saldırdılar. Olayı gören bir genç bana yardıma koştu, onu da darbetmişler." dedi.

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