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  3. Gaziantep'ten 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı

Gaziantep'ten 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı

Gaziantep'ten 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekâtta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

DHA

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