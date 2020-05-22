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  3. Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesi ile 9 bin 500 hanenin elektrik borcu ödendi
22 Mayıs 2020 Cuma 23:54 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesi ile 9 bin 500 hanenin elektrik borcu ödendi

Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesi ile 9 bin 500 hanenin elektrik borcu ödendi

Gaziantep'te "Zimem Defteri" uygulamasıyla 9 bin 500 hanenin 1,5 milyon lira tutarındaki elektrik borcu ödendi. Proje kapsamında daha önce yardıma muhtaç ailelerin tüp ve bakkal borçları da kapatılmıştı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Zimem Defteri" uygulaması Valilik ve Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda devam ediyor.

AA'nın aktardığı habere göre, bu kapsamda salgın sürecinde şubat ve mart aylarının elektrik borcunu ödeyemeyen 9 bin 500 hane tespit edildi. Bu hanelerin 1,5 milyon lira tutarındaki faturaları hayırseverler tarafından ödendi.

Proje kapsamında daha önce yardıma muhtaç ailelerin tüp ve bakkal borçları da kapatılmıştı.


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