Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2085
  • 6,9047
  • 318.959
  • 110287
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 kilogram esrar, 537 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Eşimden şiddet gördüm!
Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
Yasak Elma'nın kilit ismi diziye veda etti
Avşar'ın olaylı gecesi!
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p>Uzman Çavuş Zafer Ayhan, saldırıdan sonra kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ar

'Suriye'de ne işimiz' diyenlere İdlib gazisinden cevap: 'Geç bile kalmışız'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Düzensiz göçmenler Meriç nehrini böyle aşmaya çalışıyor