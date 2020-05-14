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  3. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 31 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 404 gram eroin, 9 kilo 702 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 604 gram esrar, 15 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 109 mermi, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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