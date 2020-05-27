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  3. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:55 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 136 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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