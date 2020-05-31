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  3. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
31 Mayıs 2020 Pazar 10:51 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri.. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı gözaltına alındı.g

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 100 gram çeşitli türde uyuşturucu maddesi, 25 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve 62 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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