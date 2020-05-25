25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:45 | Son Güncelleme:
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 47 gram uyuşturucu, 428 kök Hint keneviri, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 47 gram uyuşturucu, 428 kök Hint keneviri, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.