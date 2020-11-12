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  • Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı, 5 tutuklama
12 Kasım 2020 Perşembe 17:43 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı, 5 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı, 5 tutuklama
AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındığını, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'inin tutuklandığını açıkladı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 86 gram uyuşturucu, 131 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

<p>Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Akşam TV'ye anlattı.</p><p>Editör: <a href='ma

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