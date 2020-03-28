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  3. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 90 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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