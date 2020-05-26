Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
26 Mayıs 2020 Salı 10:37 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 369 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Nokta atışıyla vuruldular... Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Tüm dünyaya çağrıda bulundular: Tarihin en büyük felaketi olur
Zeynep cinayetinde kahreden detay! Öldürülmeden iki hafta önce...
Ötekileştirildiğini zannedenler
Libya'da darbeci Hafter'e bir şok daha
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan yola yürümek için geliyorlar

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan yola yürümek için geliyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ebru Şallı'dan yürek burkan mesaj: Melek bahçemden mutlu bayramlar