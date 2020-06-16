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  3. Gaziantep'te ürküten görüntü: İstanbul'u da geride bıraktı
16 Haziran 2020 Salı 15:53 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te ürküten görüntü: İstanbul'u da geride bıraktı

Gaziantep'te ürküten görüntü: İstanbul'u da geride bıraktı

Sosyal mesafe kuralına en az uyan il olan Gaziantep'te kaydedilen görüntüler ürkütüyor. 2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep, 20 milyonluk İstanbul'u sosyal mesafe kuralını delmede geride bıraktı.

Yeni tip korona virüs ile başlayan ‘sosyal mesafe’ döneminde sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu. Kentte bugün insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde kaydedilen görüntüler ise ürküttü.

2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep, 20 milyonluk İstanbul’u sosyal mesafe kuralını delmede geride bıraktı. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske kuralına en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlendi. Bugüne kadar kentte kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Günlük açıklanan vaka tablolarında son günlerde yaşanan artış, ikinci dalga endişesi oluşturuyor.

İnsan yoğunluğunun yaşandığı Gaziler Çarşısı'nda ise sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayılıyor.

(İHA)

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