Gaziantep'te terör örgütü YPG-PKK-KCK propagandasına 4 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 2 tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA