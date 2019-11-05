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  3. Gaziantep'te terör örgütü YPG-PKK-KCK propagandasına 4 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü YPG-PKK-KCK propagandasına 4 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü YPG-PKK-KCK propagandasına 4 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK-KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 2 tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA

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