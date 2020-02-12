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  3. Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan 12 kişi yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan 12 kişi yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan 12 kişi yakalandı

Gaziantep'te sosyal medyadan PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirlenen toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü elebaşının 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü olması nedeniyle terör örgütü adına ilimizde sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyon kapsamında, ilimiz merkezinde 8, Nizip ilçesinde 2 ve İslahiye ilçesinde 2 olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 1 adet AK 47 marka uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA


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