Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 17 gözaltı

Operasyonda, 230 bin 425 TL para ile çok sayıda çek, senet ve kredi kartı ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıp, faiz karşılığı para verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin 20 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda, çok sayıda kredi kartı, banka çeki, senet, içerisinde farklı şahıslara ait bilgileri içeren ajanda, kredi kartı slipleri, 1 tabanca, 287 fişek, 1 av tüfeği ve tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 230 bin 425 TL para ele geçirildi. Paraya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 17 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

DHA